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В Госдуме предложили ограничить число детей мигрантов в школах

Депутат Лантратова предложила ограничить число детей мигрантов в школах

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Илья Питалев/РИА Новости

В Госдуме предложили ограничить число детей мигрантов, которых можно будет зачислять в классы российских школ, десятью процентами. С соответствующим предложением выступили глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и его коллега Яна Лантратова. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», в распоряжении которого есть документ, направленный на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Депутаты ссылаются на данные Института институциональных исследований и Института образования НИУ ВШЭ, которые утверждают, что большее число «представителей некоренных этносов» учится в образовательных учреждениях Москвы и области, а также Центральной России. По информации исследователей, число детей мигрантов в классах в этих регионах может достигать 50% при средней заполняемости классов в 30 человек.

Парламентарии напомнили, что согласно законодательству, детям мигрантов не могут отказать в зачислении в школу даже в том случае, если они не владеют русским. При этом авторы инициативы подчеркнули, что из-за этого фактора, а также при наличии в классе большого количества иностранцев, указанная группа не стремится осваивать программу, дети общаются внутри своей этнической общности.

Из-за этого, по утверждению Миронова и Лантратовой, дети мигрантов хуже адаптируются в РФ.

Чтобы подобных ситуаций не возникало, депутаты предложили «рассредоточить» детей, не умеющих говорить по-русски, по разным школам, чтобы доля таких учеников не превышала 10% от учащихся в каждом классе. Также парламентарии выступили с инициативой организации курсов русского языка в учреждениях, где доля обучающихся мигрантов превышает 3%.

Ранее в Госдуме предложили включить в школьную программу новый предмет.

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