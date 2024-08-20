Медиаэксперт описал позицию западных соцсетей к распространению фейков

Главная особенность дезинформации заключается в том, что создать достоверный фейк можно для любого человека, независимо от его мировоззрения. Об этом в ходе интервью проекту «Юнкор» рассказал руководитель отдела развития стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви.

По его словам, для любого человека можно придумать фейк, в который он безоговорочно поверит.

«У него даже ни на секунду не возникнет сомнений в том, что с этой информацией может быть что-то не так, потому что она очень точно будет ложиться в картину мира, которая у него в голове», – подчеркнул Ви.

При этом эксперт призвал не участвовать в распространении фейков. Это, по его мнению, является главным советом в борьбе с ними. Также он посоветовал не подчиняться своему стремлению что-либо рассказать. Лучше подождать появления опровержения спорной информации, считает Ви.

«Есть СМИ, есть блогеры, есть журналисты, которые в том или ином виде берут на себя и эту задачу, и ответственность за распространение информации. И они должны во всяком случае так или иначе все, что они распространяют, как минимум как-то верифицировать, проверять, если они ответственно относятся к своей роли», – рассказал он.

Кроме того, Ви призвал не путать мошенников и тех, кто целенаправленно распространяет фейки. По его словам, у этих людей стоят разные задачи. В первом случае – обман с целью получения денег, а во втором – злоумышленник стремится разделить общество, посеять зерно сомнения, спровоцировать споры и междоусобицы.

Также эксперт подчеркнул, что отечественные соцсети относятся к распространению фейков гораздо строже.

«Конечно, наши соцсети гораздо более строже относятся к распространению фейков, гораздо оперативней удаляют дезинформацию, помечают ее, маркируют. Это одно из нововведений. Западные соцсети относятся к необходимости удаления фейков, наверное, с позиции какого-то правого нигилизма», – добавил Тимофей Ви.