Пациент подал в суд на больницу после того, как врачи потеряли часть его черепа

Пациент из США подал в суд на больницу после того, как врачи потеряли часть его черепа, пишет Unilad.

Мужчина по имени Фернандо Кластер страдал от внутримозгового кровоизлияния и обратился в больницу, где ему провели трепанацию черепа. Врачи удалили костный лоскут размеров 12 на 15 см и планировали прикрепить его на место во время повторной операции.

Однако, согласно судебному иску, поданному Фернандо, когда настало время второй операции, все пошло не по плану. По словам пациента, в больнице потеряли часть его черепа, что привело к увеличению времени пребывания в клинике, а также к физическому и эмоциональному ущербу.

Семья утверждает, что в конечном итоге это привело к тому, что Кластеру понадобился синтетический костный лоскут. Более того, мужчина занес в организм инфекцию — тоже из-за ошибки врачей. В итоге общая сумма на медицинские расходы составила $150 тысяч.

Теперь Фернандо через суд хочет добиться компенсации от больницы и наказать врачей, допустивших халатность.

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