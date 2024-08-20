Российский школьник сам вызвал себе скорую после избиения матерью

В Санкт-Петербурге школьник, которого избила родительница, сам обратился в экстренные службы. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Адмиралтейском районе города. По информации СМИ, в скорую позвонил десятилетний мальчик, проживающий в доме на Курляндской улице. Ребенок рассказал, что мать избила его, и попросил о помощи. По словам потерпевшего, удары пришлись на голову и левую ногу. Медики оценили состояние потерпевшего как удовлетворительное.

При этом с врачами мальчик связался по телефону матери. В полиции начали проверку по факту случившегося.

До этого в Орске возмущенная плачем трехмесячной дочери женщина серьезно избила ее руками по голове.

Ранее жительница Калининградской области потребовала, чтобы обидчик ее дочери встал на колени, и попала под суд.