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Москвича, выбежавшего на поле перед матчем «Динамо», арестовали на восемь суток

Суд назначил арест москвичу за танец на футбольном поле перед матчем

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Болельщика из Москвы отправили за решетку из-за танца на футбольном поле во время матча. Об этом сообщается в постановлении Савеловского районного суда, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

В минувшие выходные на московском стадионе «ВТБ Арена» состоялся матч «Динамо» — «Крылья Советов». В самом начале встречи на поле выбежал фанат Денис Игумнов, который стал танцевать и успел немного пообщаться с футболистами. Меньше чем через минуту он был задержан стюардами, который вывели его с поля и передали полицейским.

Правоохранители составили на москвича протокол за «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». 19 августа состоялся суд, на котором нарушителю запретили посещать спортивные соревнования в течение года и отправили его под административный арест на восемь суток.

Встреча, проходившая 17 августа на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в этой встрече на 75-й минуте забил бразильский полузащитник «Динамо» Бителло с передачи россиянина Константина Тюкавина.

Ранее норвежские болельщики сорвали футбольный матч, забросав поле рыбными котлетами.

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