На Украине будут лишать госнаград за «популяризацию» России

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о лишении государственных наград за «популяризацию и пропаганду» России. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.

«Рада приняла законопроект о лишении государственных наград предателей Украины. Для этого предполагается новое дополнительное наказание в уголовном кодексе — лишение госнаград», — написал он.

Законопроект предусматривает, что не только в суде могут быть определены основания для лишения государственных наград. Это также станет одним из видов санкций, которые принимаются решением Советом безопасности.

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией.

Уточнялось, что украинский парламент 3 марта принял поправки в уголовный кодекс страны. Так, согласно изменениям, первый закон карает за сотрудничество с РФ сроком до 15 лет, второй позволяет закрывать партии и организации, связанные с осужденными по первому закону.

Ранее на Украине приняли закон о фактическом запрете УПЦ.