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В Турции туристка из РФ отправилась в горы и пропала

В Турции пропала замдиректора московской школы-интерната

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Москвичка пропала во время отдыха в Турции. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Замдиректора школы для реабилитации детей-инвалидов должна была вернуться домой накануне, но так и не прибыла на территорию России. Выяснилось, что во время отдыха женщина решила отправиться на прогулку по Карийской тропе.

На кадрах с камеры видеонаблюдения заметно, как россиянка выходит из отеля, и после этого ее никто не видел.

Для поисков туристки привлекли сотрудников экстренных служб, на территории работают в том числе и специалисты с собаками. На данный момент обследовано уже более 11 квадратных километров.

Родственники путешественницы тем временем ожидают информацию и находятся на связи с ответственными за поиски лицами через турагентство.

Подобный случай произошел с другой российской туристкой в Турции. В январе она также отправилась в горы и пропала. В номере остались вещи женщины, включая документы. Предположительно, телефон она забрала с собой.

Ранее в горах Башкирии пропала туристка из Екатеринбурга.

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