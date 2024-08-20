Американка переехала на автомобиле своего парня, когда направлялась к семейному психологу

Американка переехала своего бойфренда на машине по дороге к семейному психологу, пишет Inside Edition. По словам женщины, незадолго до этого между ними произошла ссора.

Как пишут СМИ, 30-летняя Вероника Гаст и ее бойфренд ехали на прием к семейному психологу, когда между ними произошла ссора. Мужчина вышел из автомобиля, которым управляла его подруга, и решил вернуться домой.

Однако дойти до места у него не получилось — Гаст умышленно переехала его автомобилем. В полиции заявили, что американец повредил локоть и получил несколько ушибов. Вероника была арестована — ей предъявлены обвинения в домашнем насилии, нападении на человека и преступном управлении транспортным средством.

Ранее американка подожгла кровать бывшего, пока он спал с другой девушкой.