Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американка переехала на автомобиле своего парня, когда направлялась к семейному психологу

Independent: американка сбила на машине своего бойфренда по дороге к психологу

close
100%
Otter Tail County Detention Facility

Американка переехала своего бойфренда на машине по дороге к семейному психологу, пишет Inside Edition. По словам женщины, незадолго до этого между ними произошла ссора.

Как пишут СМИ, 30-летняя Вероника Гаст и ее бойфренд ехали на прием к семейному психологу, когда между ними произошла ссора. Мужчина вышел из автомобиля, которым управляла его подруга, и решил вернуться домой.

Однако дойти до места у него не получилось — Гаст умышленно переехала его автомобилем. В полиции заявили, что американец повредил локоть и получил несколько ушибов. Вероника была арестована — ей предъявлены обвинения в домашнем насилии, нападении на человека и преступном управлении транспортным средством.

Ранее американка подожгла кровать бывшего, пока он спал с другой девушкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами