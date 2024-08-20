Депутат пригрозил ДШРГ «Русич» проверкой на экстремизм за пост о жертвоприношении

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с «Газетой.Ru» назвал диким и неприемлемым пост российской диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» о поисках крымского татарина «для проведения ритуального жертвоприношения». Он планирует обратиться в правоохранительные органы, если авторы не удалят пост и не извинятся.

«Считаю, что такие дикие посты для жителей Крыма оскорбительны и неприемлемы, поэтому они должны быть немедленно удалены с извинениями. В ином случае буду вынужден обратиться в правоохранительные органы, чтобы провели проверку на экстремизм в отношении инициаторов данного поста. И пусть эти неучи зарубят себе на носу: крымские татары являются неотъемлемой частью народов, населяющих российский полуостров, на котором главная для всех национальность — крымчанин», — сказал он.

Шеремет добавил, что крымские татары играли важную роль в присоединении Крыма — в 2014 году в составе «Ополчения Крыма» существовала крымско-татарская рота.

«Мы никому не позволим марать память достойных сынов данного народа, ведя открыто подрывную деятельность и тем самым ослабляя нашу Россию в попытке развести ее сплоченные народы по отдельным национальным квартирам», — подчеркнул он.

19 августа в Telegram-канале ДШРГ «Русич» (подразделение действовало в составе ЧВК «Вагнер» и ЧВК «Редут». — «Газета.Ru») был опубликован пост с просьбой к союзникам предоставить подразделению «подкопченого, крымского татарина или что-то подобное» для проведения ритуального жертвоприношения.

«Просим союзные подразделения предоставить нам одного пленного хохла (желательно не совсем славянина, а подкопченого, крымского татарина или что-то подобное) для проведения ритуального жертвоприношения Славянским Богам на праздник осеннего равноденствия для подбадривания и укрепления духа нового личного состава подразделения», — говорится в публикации.

Ранее в посольстве РФ рассказали об условиях содержания экс-командира ДШРГ «Русич» в Финляндии.