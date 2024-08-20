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Женщина, выжившая при крушении яхты в Италии, рассказала о спасении дочки

ANSA: выжившая при крушении яхты в Италии рассказала о спасении годовалой дочки

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Шарлотта Голунски, выжившая при крушении яхты в Италии у берегов Сицилии, рассказала о спасении годовалой дочки. Об этом сообщает ANSA.

По словам женщины, на секунду она потеряла свою годовалую дочь над волнами, но после смогла удержать ребенка.

«Я держала ее на плаву изо всех сил, вытянув руки вверх, чтобы она не утонула», — поделилась Голунски.

Отмечается, что позже женщину и ребенка подобрал спасательный катер.

До этого газета The Guardian писала, что председатель американского банка Morgan Stanley Джонатан Блумер и британский мультимиллионер, сооснователь компании по разработке программных решений Autonomy Майкл Линч пропали без вести после крушения яхты у берегов Сицилии.

Яхта с туристами затонула у побережья города Портичелло в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч. Сейчас затонувшая яхта находится на глубине 49 метров и на расстоянии около 800 метров от берега.

Ранее российский путешественник Роман Титов пропал без вести во время кругосветного путешествия.

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