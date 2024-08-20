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В Сочи мужчина угнал автомобиль и сжег его, попав в ДТП

Турист из Волгоградской области угнал и сжег автомобиль в Сочи

В Красной Поляне задержали туриста из Волгоградской области, который совершил угон машины и сжег ее. Об этом сообщили в полиции Сочи.

Как говорится в публикации, 21-летний юноша проводил время со своим 38-летним другом, который был неоднократно судим. Вдвоем мужчины решили угнать автомобиль ВАЗ-2114. Уголовник вскрыл машину и запустил двигатель, замкнув провода, но затем отказался от идеи и ушел домой.

Тем не менее его юный подельник захотел довести начатое до конца, сел за руль и скрылся с места преступления. Вскоре он попал в ДТП и поджег машину, чтобы уничтожить улики и избежать наказания. В результате угнанный молодым человеком автомобиль полностью сгорел, а угонщик был задержан.

К настоящему времени против жителя Волгоградской области и его старшего товарища возбудили уголовное дело.

Ранее пенсионерка подожгла автомобиль соседей, устав от шума из-за ремонта в их квартире.

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