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В Саратовской области пять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой

В Энгельсе пять человек пострадали в аварии с маршруткой

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Прокуратура Саратовской области

В Саратовской области произошло ДТП с участием маршрутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Инцидент произошел на Советской улице в городе Энгельсе. По предварительной информации, автомобиль марки Volvo столкнулся с маршрутным автобусом. В результате пострадали пять человек, один из которых – водитель легковой машины, остальные – пассажиры второго участника ДТП.

По версии прокуратуры, виновником аварии является водитель маршрутки.

«По факту ДТП проводится проверка, ход и результаты которой контролирует прокуратура города», – сообщается в публикации.

До этого в Красноярском крае микроавтобус с детьми попал в ДТП. Предположительно, водитель маршрутки решил обогнать грузовик, но вместо этого столкнулся со вторым участником аварии.

На момент инцидента в микроавтобусе находились 18 пассажиров, среди них были дети. Всего в аварии пострадали четыре человека.

Ранее в Подмосковье водитель выгнал из маршрутки женщину-инвалида.

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