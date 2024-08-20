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В Чечне мужчина разрешил семье иностранцев жить у себя на работе и получил срок

Mash: в Чечне мужчина поселил иностранцев у себя на работе и поплатился

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Freepik.com

Охранник из Чечни стал фигурантом уголовного дела после того, как поселил иностранцев на рабочем месте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Ситуации предшествовал инцидент, который произошел на предприятии Шалинского района. По данным источника, охранник разрешил семье из Таджикистана разместиться в подвале.

В какой-то момент трехлетний мальчик решил выйти из укрытия и прогуляться, но упал в емкость с водой. Спасти пострадавшего не удалось. У ребенка диагностировали перелом черепа и кровоизлияние в мозг. Позже охранник помог перевезти мальчика на родину.

Когда на ситуацию обратили внимание правоохранители, в отношении россиянина возбудили уголовное дело, связанное с халатностью на рабочем месте. Сам фигурант раскаялся в содеянном, отец мальчика попросил «не наказывать мужчину слишком строго».

В результате фигуранта приговорили к двум годам условно.

Ранее красноярскую фирму временно закрыли из-за того, что там работали нелегальные мигранты.

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