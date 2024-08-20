В Петербурге завели уголовное дело после задержания членов «Русской общины»

Следственный комитет Санкт-Петербурга по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело на полицейских, задержавших членов организации «Русская община». Об этом говорится в Telegram-канале СК.

Дело заведено по статье о превышении полномочий. По версии Следкома, 19 августа на Комендантском проспекте в Петербурге произошел конфликт между таксистами с участием мигрантов.

Представители «Русской общины» приехали выяснить причину, по которой иностранцы мешают работать местным жителям, но в результате их задержала полиция. Как утверждает СК, оснований для задержания активистов не было.

Как писала «Фонтанка», это был не первый конфликт между таксистами, который произошел на Комендантском проспекте. В июле перепалка здесь закончилась стрельбой. В полиции утверждают, что во вчерашнем конфликте не участвовали мигранты, только граждане России, часть из которых являются уроженцами Дагестана.

До этого в Госдуме заявили, что в России необходимо ввести обязательный сбор биометрических данных и биоматериала у всех иностранных граждан, которые пересекают границу.

Ранее в МВД рассказали о снижении преступности среди мигрантов.