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В Шереметьево отказались комментировать огромные очереди на погранконтроле

В аэропорту Шереметьево не стали комментировать огромные очереди на погранконтроле

В пресс-службе аэропорта Шереметьево отказались комментировать «Газете.Ru» информацию СМИ о многочасовых очередях на прохождение паспортного контроля и посоветовали обратиться в Пограничную службу ФСБ.

«По текущему статусу прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево просьба обратиться за комментарием в погранслужбу», — сказали там.

О том, что в аэропорту Шереметьево пассажиры вынуждены стоять по несколько часов в очереди на прохождение паспортного контроля, ночью 20 августа сообщил Telegram-канал «Москва 24». Отмечалось, что скопление людей произошло из-за маленького числа работающих окон. По данным канала, некоторые пассажиры, прилетевшие из Турции, вынуждены были ждать до трех часов. В очереди стояло много людей с детьми.

Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово началась давка после хлопка на эскалаторе.

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