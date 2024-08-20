В Шереметьево отказались комментировать огромные очереди на погранконтроле

В пресс-службе аэропорта Шереметьево отказались комментировать «Газете.Ru» информацию СМИ о многочасовых очередях на прохождение паспортного контроля и посоветовали обратиться в Пограничную службу ФСБ.

«По текущему статусу прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево просьба обратиться за комментарием в погранслужбу», — сказали там.

О том, что в аэропорту Шереметьево пассажиры вынуждены стоять по несколько часов в очереди на прохождение паспортного контроля, ночью 20 августа сообщил Telegram-канал «Москва 24». Отмечалось, что скопление людей произошло из-за маленького числа работающих окон. По данным канала, некоторые пассажиры, прилетевшие из Турции, вынуждены были ждать до трех часов. В очереди стояло много людей с детьми.

Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово началась давка после хлопка на эскалаторе.