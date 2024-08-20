Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гранату достали из серванта в заминированной квартире в Выборге

47news: в Выборге гранату изъяли из серванта в квартире

close
100%
Shutterstock

В Выборге после сообщения о минировании квартиры экстренные службы изъяли из серванта гранату. Об этом сообщает 47news.

По информации издания, инцидент произошел 19 августа. В СК России с анонимной почты поступило сообщение о минировании одной из квартир на Рубежной улице.

Первыми на указанное анонимом место прибыл наряд ГАИ. Инспекторы вступили в диалог с 24-летним хозяином квартиры, который оказался удивлен происходящим. Стражи порядка достали из серванта, находившегося в жилище, нечто похожее на ручную гранату. Предположительно, снаряд учебный.

Проживающий в квартире мужчина рассказал правоохранительным органам, что граната досталась ему от родственника. Боеприпас направили на экспертизу.

До этого в Салехарде местный житель явился на прием в отдел миграции ОМВД и, угрожая предметом, похожим на гранату, потребовал сменить в паспорте место рождения. При этом мужчина ранее был судим за аналогичное преступление.

Ранее стало известно, была ли попавшая под авто розовая граната в Москве настоящей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами