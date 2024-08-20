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Дело экс-депутата Пономарева об оправдании терроризма и фейках о ВС РФ поступило в суд

Суд рассмотрит дело в отношении экс-депутата Пономарева о фейках о ВС России

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд получил материалы дела в отношении бывшего депутата Государственной думы Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), заочно обвиняемого в оправдании терроризма на территории России и распространении заведомо ложной информации о российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель суда уточнил, что дело против экс-депутата распределено судье Роману Владимирову для дальнейшего рассмотрения по существу. Дата первых судебных слушаний и формат заочного процесса над Пономаревым будут установлены позднее.

По данным Следственного комитета РФ, в 2022 году Пономарев, находясь на Украине, поучаствовал в трансляции на канале одного из видеохостингов, а также дал интервью, в ходе которого публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях российской армии на украинской территории. Помимо этого, обвиняемый делал заявления, оправдывающие терроризм на территории РФ.

Экс-депутат был объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах.

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