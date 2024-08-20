СК раскрыл мотив преступника, напавшего на пожилую пару в Москве

Правоохранительные органы проводят следственные действия с 38-летним уроженцем Республики Таджикистан, задержанным за нападения на пожилую пару в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного управления СК РФ.

Мотивом преступления, по данным оперативников, стала корысть. 21 августа следствие будет ходатайствовать перед Троицким районным судом об избрании иностранцу меры пресечения в виде заключения под стражу.

Злоумышленник с топором напал на пожилых супругов 19 августа, все произошло в частном доме в деревне Ярцево. Мужчина нанес множественные удары «оружием» по телу и голове. Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали, ее партнеру врачи помочь не смогли.

Ранее в ЯНАО женщина вооружилась топором и напала на спящего партнера из-за старых обид.

Ранее россиянин напал с топором на подростков, забросивших на территорию частного дома мяч.