В Бурятии произошло землетрясение интенсивностью 6-7 баллов

На территории Бурятии зафиксировано землетрясение интенсивностью от 6 до 7 баллов. Об этом сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 20 километрах от поселка Северомуйск в Муйском районе республики. В самом Северомуйске интенсивность толчков составляла 6 баллов, в поселке Таксимо — 4, в поселке Усть-Муя — 3. Землетрясение фиксировалось на расстоянии в 237 километров от эпицентра. Там его интенсивность составляла 2 балла.

Землетрясение произошло в 01:19 по местному времени (20:19 мск).

До этого ученый Валерий Гаврилов заявил, что сильное землетрясение, которое произошло на Камчатке 18 августа, может быть предвестником более мощного сейсмического события магнитудой 8. Сейсмологи насчитали после него десятки афтершоков.

Ранее в камчатском поселке выпал пепел после извержения вулкана.