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Страны Евросоюза могут воспользоваться новой системой въезда для отказа россиянам

«Известия»: ЕС может пользоваться новой системой для отказа во въезде россиянам

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Shutterstock

Новая автоматизированная система въезда в страны Европейского союза может быть использована против граждан России, не имеющих биометрических паспортов. Об этом сообщает газета «Известия».

Система EES, которая заменит ручное проставление на границе штампов в паспортах, начнет работать осенью 2024 года. Формально отсутствие паспорта с чипом, содержащим биометрическую информацию, не является причиной для отказа во въезде в государства Евросоюза. Однако в реальности каждая страна ЕС имеет право сама определять, по каким документам впускать иностранных граждан.

В связи с этим часть государств Европейского союза может отказать во въезде россиянам, не имеющим биометрического паспорта. При этом эксперты считают, что страны, которым граждане России обеспечивают значительную часть туристического потока, на такие меры не пойдут.

До этого сообщалось, что в Чехии захотели ограничить передвижение российских дипломатов по Евросоюзу.

Ранее сообщалось, что в США планируют изменить систему выдачи виз.

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