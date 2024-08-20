Психиатр предупредила о влиянии интернета и соцсетей на психику

При злоупотреблении социальными сетями и интернетом возможно развитие негативных последствий для психики человека и ухудшение качества его жизни. Об этом «Газете.Ru» рассказала Юлия Глухова, психиатр, детский психиатр, ведущий специалист сети клиник «Семейная».

«Из возможных последствий — развитие зависимости от социальных сетей и интернета и как следствие-снижение качества жизни людей, страдающих этой зависимостью. Ведь вместо того, чтобы жить полноценной жизнью, заниматься любимым делом, учиться, тратить время на хобби, путешествия, занятие спортом и общение с близкими и друзьями, страдающие интернет зависимостью предпочитают проводить большую часть своего времени в сети», — объяснила она.

Также, люди, которые больше предпочитают общаться через соцсети, чем лично, не тренируют свои навыки коммуникации и социального взаимодействия. Особенно это вредно для детей и подростков, потому что у них эти навыки еще не сформированы и только развиваются.

«Избыточное нахождение в интернете и поглощение там всевозможной негативной информации может привести к повышенному уровню стресса, усилению общей тревожности и нарушению эмоционального фона», — дополнила врач.

Особенно выраженное негативное влияние может быть оказано на психику детей и подростков: начиная от снижения успеваемости у школьников, проводящих слишком много времени за компьютером и телефоном, вместо того, чтобы учиться и осваивать школьную программу. И заканчивая повышением риска психических расстройств (например депрессии, тревожных расстройств, нарушений сна и т.д) и даже повышением риска нанесения себе вреда у детей и подростков, подписанных на деструктивные сообщества в социальных сетях или подвергшихся кибербуллингу в интернете.

«Для того, чтобы в полной мере пользоваться положительными возможностями соцсетей и интернета и избежать их отрицательных последствий, необходимо проводить профилактику их негативного влияния на психическое и физическое здоровье. В первую очередь следует соблюдать баланс между временем, проведенным в интернете, и временем отведенным на занятия в реальной жизни. Не стоит затрачивать на телефон и компьютер больше шести часов в день (для детей этот показатель меньше, все зависит от возраста ребенка). Кроме того, рекомендуется ограничивать просмотр негативного контента, для того, чтобы минимизировать его негативное влияние на психику», — резюмировала психиатр.

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