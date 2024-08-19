В Иваново произошло обрушение на силикатном заводе

На Ивановском силикатном заводе произошло обрушение центральной трубы котельной. Об этом пишет портал «Город 37» со ссылкой на очевидцев.

Один из очевидцев прислал видео обрушения центральной трубы котельной, причина ее падения не уточняется.

«Ивановский завод силикатного кирпича завершает свою работу. Мало того, что ушла эпоха, на этом заводе была котельная, которая обеспечивала целый район теплом», — рассказал он.

По его словам, новую котельную уже начали возводить.

Подготовка к созданию завода началась в 1927 году по немецким образцам. Он был рассчитан на выпуск 80 тысяч штук кирпичей в сутки. Завод заработал в 1930 году. В 2017 году предприятие ООО «Ивсиликат» было признано банкротом.

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