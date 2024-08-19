Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иваново произошло обрушение на силикатном заводе

На Ивановском силикатном заводе обрушилась центральная труба котельной

close
100%
Shutterstock

На Ивановском силикатном заводе произошло обрушение центральной трубы котельной. Об этом пишет портал «Город 37» со ссылкой на очевидцев.

Один из очевидцев прислал видео обрушения центральной трубы котельной, причина ее падения не уточняется.

«Ивановский завод силикатного кирпича завершает свою работу. Мало того, что ушла эпоха, на этом заводе была котельная, которая обеспечивала целый район теплом», — рассказал он.

По его словам, новую котельную уже начали возводить.

Подготовка к созданию завода началась в 1927 году по немецким образцам. Он был рассчитан на выпуск 80 тысяч штук кирпичей в сутки. Завод заработал в 1930 году. В 2017 году предприятие ООО «Ивсиликат» было признано банкротом.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге непогода спровоцировала обрушение потолка в фитнес-центре. Предварительно, причиной стал прошедший в городе сильный дождь — ливневка не выдержала натиска стихии. На кадрах с места происшествия видно, что в потолке образовалась дыра, а на полу в воде плавают его рухнувшие части.

Ранее гнилой потолок с сотнями мокриц рухнул в квартире с детьми в Нижнем Новгороде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами