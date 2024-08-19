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В Подмосковье мужчина весом 220 кг потерял полтора литра крови из-за язвы желудка

В Подмосковье спасли потерявшего полтора литра крови 220-килограммового мужчину

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Министерство здравоохранения Московской области

В Орехово-Зуево врачи спасли пациента весом 220 кг, который потерял полтора литра крови из-за язвы желудка. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

В медицинское учреждение поступил 36-летний мужчина, пациент жаловался на невыносимую боль в области живота, рвоту с кровью и слабость. В ходе обследования медики диагностировали у россиянина кровоточащую язву, он потерял полтора литра крови. Состояние усугублял лишний вес пациента, который весил 220 кг и сопутствующие заболевания.

«Первым этапом эндоскописты временно остановили кровотечение специальными препаратами, которые вызвали спазм поврежденного сосуда, что позволило стабилизировать состояние пациента для проведения операции. Далее к работе приступили рентгенхирурги и хирурги», — сообщил заведующий хирургическим отделением филиала № 1 Орехово-Зуевской больницы Игорь Поляков.

Кровоточащий сосуд удалось закупорить, состояние мужчины стабилизировалось. Некоторое время он находился под медицинским наблюдением и был выписан на амбулаторное лечение.

Ранее россиянка потеряла пол-литра крови из-за травмы грудного импланта.

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