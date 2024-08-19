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Полуголый пьяный мужчина ворвался в квартиру семьи с маленьким ребенком

В Красноярске полуголый мужчина ворвался в чужую квартиру и попал на видео

В Красноярске нетрезвый мужчина бродил по подъезду и ворвался в одну из квартир, в которой находилась семья с маленьким ребенком. Об этом сообщается в Telegram-канал «Борус».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Алексеева, по лестничной площадке бродил нетрезвый мужчина с обнаженным торсом и дергал ручки дверей. Действия дебошира попали на записи камер видеонаблюдения, мужчине удалось найти незапертую дверь и войти в чужую квартиру.

По данным Telegram-канала «Борус Люди», в этот момент в помещении находилась семья с маленьким ребенком, хозяин жилища смог вытолкать незваного гостя на лестничную клетку, полуголый незнакомец уходить не хотел.

«Мы выяснили, что изначально по двору он шел в компании такого же мужчины с голым торсом и женщины. Он от них как-то отстал, сел на забор, упал с него. Мужчина с женщиной уехали на 13-й этаж, а он пытался зайти к нам, на 12-й. Возможно, он просто перепутал этажи, но соседей над нами я знаю», — рассказал один из местных жителей.

Семья не стала обращаться с заявлением в правоохранительные органы.

Ранее неизвестный, угрожая ножом, связал россиянку в ее квартире и рылся в вещах.

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