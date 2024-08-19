В Подмосковье к ноябрю модернизируют запланированные на этот год объекты электроснабжения

К ноябрю «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» модернизируют в Подмосковье все запланированные на этот год объекты электроснабжения. Об этом на совещании с членами правительства региона сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его мнению, необходимо уделить особенное внимание вопросам модернизации и трансформации электроснабжения.

«Энергопотребление в Подмосковье заметно растет, оно бьет все рекорды. В этой связи вместе с Москвой и федеральным Министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и модернизации распределяющих сетей. Большую работу у нас ведут «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион», — сказал Воробьев.

Глава региона считает крайне необходимым внимательно сопровождать работу и по ремонту котельных, прокладке теплосетей, подготовке домов.

«В этом году мы осуществляем приемку МКД более строго. Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд - и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — сказал Воробьев.

В зоне особого внимания — городские округа Чехов, Солнечногорск, Раменский, Домодедово, Балашиха, Воскресенск, Орехово-Зуевский, Щелково, Дмитровский, Мытищи. По каждому из них сформированы программы повышения качества электроснабжения.

В текущем году в Подмосковье уже заменили свыше 8 тысяч опор, около 800 км проводов, отремонтировали более 1700 трансформаторных подстанций, расчистили около 4000 га просек. Все ремонтные и инвестиционные программы по обеспечению надежности электроснабжения в Подмосковье планируют завершить до конца октября. Отдельное внимание – микрорайону Климовск в Подольске.

На совещании также обсудили вопросы подготовки теплоснабжения к началу осенне-зимнего сезона. В этом году запланировано провести 158 мероприятий: отремонтировать 181 км сетей, 38 котельных и 3 ЦТП.