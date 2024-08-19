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В Ставрополье прошел автопробег «Объединяем дороги страны»

В автопробеге ко Дню флага РФ приняли участие 60 автомобилей из Ставрополья

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Пресс-служба «Роснефти»

В Ставрополье состоялся автопробег «Объединяем дороги страны», посвященный Дню государственного флага России. Об этом сообщает компания «Роснефть», которая поддержала проект.

В нем поучаствовали десятки автолюбителей, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, а также пилоты гоночной команды Lada Sport Rosneft Леонид Панфилов и Максим Туриев .

«Колонна автомобилей, каждый из которых был украшен российским триколором и гербом Ставропольского края, проехала по живописному маршруту СтавропольЗеленокумск», — говорится в сообщении.

Всего в автопробеге приняли участие 60 автомобилей из 14 муниципалитетов региона, а также волонтеры.

Как уточнили в компании, по пути следования автопробега основная группа автомобилей делала остановки на автозаправочных станциях сети «Роснефть», где к ней присоединялись другие участники акции - из Пятигорска, Ессентуков, Железноводска, Кисловодска и других муниципалитетов.

Отмечается, что финальной точкой мероприятия стала трасса «Каскад». Там автомобили выстроились в форме российского триколора, после чего состоялся концерт местных коллективов.

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