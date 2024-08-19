Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дочь командира «Терека» подарила Всероссийскому казачьему обществу черкеску и шашку отца

Черкеска и шашка комбата с позывным «Кедр» будут храниться в музее

close
100%
Пресс-служба ВсКО

Дочь командира батальона «Терек», героя России и ДНР, дважды кавалера ордена Мужества Владимира Попова, известного среди бойцов СВО по позывному «Кедр», Ольга Анпилова подарила Всероссийскому казачьему обществу черкеску и шашку отца. Об этом сообщается в Тelegram-канале организации.

Памятные предметы принял заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Игорь Кочубеев. Впоследствии всероссийский атаман Виталий Кузнецов передаст эти вещи в Центральный музей российского казачества, который откроется в Москве в декабре.

По словам Виталия Кузнецова, память о выдающемся казачьем атамане Владимире Попове является священной не только для казаков из разведывательной бригады «Терек», но и для всего сообщества.

Он назвал Попова человеком невероятного личного мужества, отметив, что комбат являлся «воплощением всех мужских и воинских достоинств и казачьих добродетелей».

«Более 40 из 69 лет своей жизни он посвятил службе Родине и защите мирных людей. Владимир Владимирович героически пал в бою в зоне специальной военной операции, до конца исполнив свой воинский и гражданский долг», — сказал всероссийский атаман.

Во Всероссийском казачьем обществе рассказали, что полковник полиции в отставке Владимир Попов принимал участие в боевых действиях в Афганистане, Нагорном Карабахе и на Северном Кавказе.

Принимал непосредственное участие в освобождении заложников, захваченных бандой Шамиля Басаева в 1995 году в городе Буденновске.

На официальном сайте Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщается, что лично Поповым было освобождено более 200 заложников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами