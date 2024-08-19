Дочь командира «Терека» подарила Всероссийскому казачьему обществу черкеску и шашку отца

Дочь командира батальона «Терек», героя России и ДНР, дважды кавалера ордена Мужества Владимира Попова, известного среди бойцов СВО по позывному «Кедр», Ольга Анпилова подарила Всероссийскому казачьему обществу черкеску и шашку отца. Об этом сообщается в Тelegram-канале организации.

Памятные предметы принял заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Игорь Кочубеев. Впоследствии всероссийский атаман Виталий Кузнецов передаст эти вещи в Центральный музей российского казачества, который откроется в Москве в декабре.

По словам Виталия Кузнецова, память о выдающемся казачьем атамане Владимире Попове является священной не только для казаков из разведывательной бригады «Терек», но и для всего сообщества.

Он назвал Попова человеком невероятного личного мужества, отметив, что комбат являлся «воплощением всех мужских и воинских достоинств и казачьих добродетелей».

«Более 40 из 69 лет своей жизни он посвятил службе Родине и защите мирных людей. Владимир Владимирович героически пал в бою в зоне специальной военной операции, до конца исполнив свой воинский и гражданский долг», — сказал всероссийский атаман.

Во Всероссийском казачьем обществе рассказали, что полковник полиции в отставке Владимир Попов принимал участие в боевых действиях в Афганистане, Нагорном Карабахе и на Северном Кавказе.

Принимал непосредственное участие в освобождении заложников, захваченных бандой Шамиля Басаева в 1995 году в городе Буденновске.

На официальном сайте Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщается, что лично Поповым было освобождено более 200 заложников.