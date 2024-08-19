Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неизвестный избил двух мужчин цепью и напал на женщину с восьмилетней дочерью

В Твери неизвестный избил мужчин цепью и напал на мать с ребенком

В Твери неизвестный мужчина избил мужчин и набросился на женщину в присутствии ее дочери. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская область».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на остановке СНТ «Мир». Неизвестный без видимых причин напал на двух мужчин и избил их цепью — у пострадавших остались гематомы и ссадины.

В этот же день агрессор напал на женщину при ее восьмилетней дочери. Он ударил ее по лицу, уронил на землю, отобрал телефон и скрылся. Сообщается, что из-за увиденного ребенок получил психологическую травму и стал кричать по ночам.

Отмечается, что нападения происходили при свидетелях, однако не все они на данный момент опрошены. Пострадавшие сняли побои, но ответа о возбуждении уголовного дела из правоохранительных органов все еще нет.

Ранее мужчина напал на девушку-подростка из-за громкого поведения в тверском дворе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами