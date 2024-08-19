Неизвестный избил двух мужчин цепью и напал на женщину с восьмилетней дочерью

В Твери неизвестный мужчина избил мужчин и набросился на женщину в присутствии ее дочери. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская область».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на остановке СНТ «Мир». Неизвестный без видимых причин напал на двух мужчин и избил их цепью — у пострадавших остались гематомы и ссадины.

В этот же день агрессор напал на женщину при ее восьмилетней дочери. Он ударил ее по лицу, уронил на землю, отобрал телефон и скрылся. Сообщается, что из-за увиденного ребенок получил психологическую травму и стал кричать по ночам.

Отмечается, что нападения происходили при свидетелях, однако не все они на данный момент опрошены. Пострадавшие сняли побои, но ответа о возбуждении уголовного дела из правоохранительных органов все еще нет.

Ранее мужчина напал на девушку-подростка из-за громкого поведения в тверском дворе.