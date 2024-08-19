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В Свердловской области мужчина семь лет насиловал сына друзей

В Свердловской области друг семьи семь лет развращал ребенка

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Pexels

В Свердловской области устанавливаются обстоятельства преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, под подозрением друг семьи, который был знаком с мальчиком. Об этом сообщает Ura.ru.

По предварительной информации, 53-летний мужчина был хорошо знаком с семьей пострадавшего, на протяжении семи лет он развращал мальчика. На момент совершения первого преступления ребенку было шесть лет.

Преступления совершались дома как у самого мальчика в поселке Белоярский, так и на квартире у друга семьи. Следствием установлено как минимум три эпизода насильственных действий сексуального характера, которые произошли в период с 2014 по 2021 годы. В региональном СК произошедшее не прокомментировали.

До этого сообщалось, что в Абинском районе Краснодарского края огласили приговор местному жителю, который несколько месяцев насиловал двух дочерей. В период с декабря 2015 по февраль 2016 года, а также с июня по август 2023 и в декабре 2023 года, отец неоднократно домогался и подвергал сексуальному насилию двух девочек. Суд приговорил обвиняемого к 18 годам лишения свободы с обязательным амбулаторным лечением и наблюдением у психиатра.

Ранее на Кубани наказали мать и ее сожителя за развращение несовершеннолетней дочери.

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