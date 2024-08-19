Врач объяснила, чем отличается солнечный удар от теплового

Тепловой и солнечный удары — не одно и тоже. Они имеют разные симптомы и каждый из них опасен по-своему. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Она пояснила, что солнечный удар происходит из-за прямых солнечных лучей, а тепловой может случиться и в тени, например, в душном помещении.

«Если говорить о факторах риска, то и для теплового, и для солнечного удара они схожи: обезвоживание, тяжелая одежда в жару, лишний вес, предыдущие случаи теплового удара, резкие перемены климата, непроветриваемые помещения, нехватка сна и определенные лекарства», — сказала Сережина.

При солнечном ударе, по ее словам, появляются жажда, слабость, головокружение, тошнота и рвота. Тепловой же характеризуется изменением психического состояния и поведения. Могут возникнуть спутанность сознания, возбуждение, невнятная речь, раздражительность, бред и судороги.

Врач-эндокринолог Наталья Петрова до этого рассказала, как избежать теплового удара. Она посоветовала носить легкую одежду, избегать пребывания на солнце или в жарких помещениях, не заниматься спортом в жару и пить много воды.

Ранее врач объяснил, как помочь пострадавшему от теплового удара.