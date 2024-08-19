Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Установлен рекорд во взаимных поездках туристов России и Китая

Голикова: число взаимных поездок туристов РФ и КНР превысило миллион в 2024 году

close
100%
Shutterstock

Количество взаимных поездок российских и китайских туристов за первое полугодие 2024 года превысило миллион. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

По ее словам, количество взаимных поездок за первое полугодие 2024 года составило 1,1 млн. Это практически соответствует показателям за 2023 года, отметила вице-премьер по итогам 25-го заседания российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

В мае министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщал, что Россия и Китай собираются увеличить турпоток до 2 млн взаимных поездок в 2024 году. В 2023 году взаимный турпоток между странами превысил 1,2 млн поездок. Таким образом, КНР стала лидером среди стран дальнего зарубежья по числу въезжающих туристов.

В начале августа стало известно, что турпоток между Россией и Китаем по групповому безвизу составил 580 тысяч человек за год.

Ранее названа страна, куда россияне стали чаще летать в командировку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами