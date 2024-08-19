Установлен рекорд во взаимных поездках туристов России и Китая

Количество взаимных поездок российских и китайских туристов за первое полугодие 2024 года превысило миллион. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

По ее словам, количество взаимных поездок за первое полугодие 2024 года составило 1,1 млн. Это практически соответствует показателям за 2023 года, отметила вице-премьер по итогам 25-го заседания российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

В мае министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщал, что Россия и Китай собираются увеличить турпоток до 2 млн взаимных поездок в 2024 году. В 2023 году взаимный турпоток между странами превысил 1,2 млн поездок. Таким образом, КНР стала лидером среди стран дальнего зарубежья по числу въезжающих туристов.

В начале августа стало известно, что турпоток между Россией и Китаем по групповому безвизу составил 580 тысяч человек за год.

Ранее названа страна, куда россияне стали чаще летать в командировку.