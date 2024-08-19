«Снесло кирпичные стены»: житель Стерлитамака – о взрыве на газопроводе

В Стерлитамаке произошел взрыв на газопроводе нефтехимического завода. Местный житель Ринат рассказал «Газете.Ru», что незадолго до взрыва он почувствовал запах карбида и увидел рябь на дороге.

«Я в 150 метрах от взрыва находился с товарищем, мы приехали в гараж настраивать магнитолу в машине. Поначалу ничего не предвещало беды, через какое-то время началась сильная вонь и рябь пошла по дороге. Ничего не подозревая, мы начали настраивать музыку. Сидя в машине, мы дышали запахом карбида, газа. В какой-то момент начало тошнить, вышли из машины, и раздался взрыв. Нас не сильно зацепило, а лишь краем. После этого мы все бросили и начали убирать машины за гаражи. Дальше уже скорая, пожарная [приехали]. Пока мы находились там, вышел полностью обгоревший человек — в момент взрыва он шел как раз из гаража и его накрыло огнем. Еще отлетели ворота с нескольких гаражей. Взрыв был настолько сильный, что кирпичные стены гаражей снес», — сказал он.

19 августа взрыв произошел на трубопроводе нефтехимического завода в городе Стерлитамак в Башкортостане. Пострадали три человека, их забрали в больницу. Позже в МЧС сообщили, что пожар на газопроводе был локализован.

Ранее стало известно о состоянии пострадавших при взрыве трубопровода в Стерлитамаке.