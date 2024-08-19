В Химках третий день ищут похищенную из магазина породистую собаку

Неизвестный украл из магазина в Химках собаку породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель по кличке Бэтти. Хозяин животного Иван рассказал «Газете.Ru», что питомца найти пока не удалось, мужчина написал заявление в полицию. Очевидцы сообщили хозяину, что похитителя видели в Раменском, однако эта наводка оказалась ложной.

«Бэтти пока не нашлась. Вчера была ориентировка, но ложная. Была наводка на станцию «Ипподром», Раменское. Там мужчина действительно похож. Я съездил, мы с ним пообщались. Есть легкие отличительные черты, плюс [у него] в доме нет собаки, ее следов. Пока с ним остались на связи, и соседей попросил, чтобы поглядели — вдруг будет в этой одежде, либо с собакой. Больше никакой информации нет. Несколько станций мы обвесили листовками, может кто-то поможет», — объяснил Иван.

Собаку Бэтти украли из магазина «Детский мир» на улице Пожарского в Химках около часа дня 17 августа. Позднее животное зафиксировали на камерах наблюдения в сопровождении двух мужчин возле станции «Левобережная». Потом похитителя, по словам очевидцев, видели на станции «Электрозаводская». Там мужчина с собакой сел в электричку и вышел после станции «Выхино».

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