В Роскачестве рассказали о пользе яблок для здоровья

Употребление дневной нормы яблок поможет избежать проблем со здоровьем. Об этом «Парламентской газете» рассказали в Роскачестве.

Так, благодаря своему составу они положительно влияют на работу кишечника и способствуют естественному очищению организма, поддерживают качество крови, сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат. Клетчатка в яблоках препятствует закупорке сосудов и снижает уровень «плохого» холестерина в крови, кверцетин — оберегает мозг от повреждений из-за окислительного процесса и минимизирует риск развития дегенеративных состояний, таких как болезнь Альцгеймера или Паркинсона. Помимо этого, яблочная кислота помогает устранить пигментацию, уменьшить глубину морщин и выравнивать кожу.

«Та самая кислота, которая омолаживает внешний вид, способна негативно сказаться на состоянии зубной эмали. Такая вот палка о двух концах, что не всегда учитывают сторонники здорового образа жизни. Поэтому эксперты советуют прополоскать рот водой после употребления яблок», — предупредил эксперт Роскачества Федор Чурбаков.

Исследование, опубликованное в журнале Nano Letters, до этого показало, что пестициды могут проникать через кожуру яблок в их мякоть, поэтому их лучше не только мыть, но и чистить.

Ранее россиян предупредили о подорожании напитков из яблок.