Россиянка пыталась вывезти в Китай десятки тысяч иностранной валюты

В новосибирском аэропорту Толмачево сотрудники таможни нашли у 38-летней россиянки десятки тысяч долларов, которые та планировала вывезти за границу. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Женщину остановили, когда она шла по «зеленому» коридору и попросили показать содержимое ручной клади. При осмотре инспекторы обнаружили 57,6 тыс. долларов США. Также пассажирка не задекларировала 78 тысяч корейских вон и 55 китайских юаней.

В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело за контрабанду наличных в особо крупном размере.

В пресс-службе ФТС напомнили о временном запрете вывозить из страны иностранной валюты свыше 10 тысяч долларов.

До этого дальнобойщик пытался ввезти в Белоруссию три Land Cruiser под видом туалетной бумаги и попался.

Ранее россиянин привез из Азии партию таблеток от боли и стал фигурантом дела.