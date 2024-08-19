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В РФ снизилась заболеваемость коклюшем

Роспотребнадзор: в РФ заболеваемость коклюшем снизилась более чем в семь раз

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Shutterstock

Заболеваемость коклюшем в России в июле снизилась более чем в семь раз. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале.

По данным ведомства, с марта 2024 года в РФ наблюдается тенденция к сокращению случаев заражения коклюшем.

«Число заболевших в июле 2024 года в сравнении с началом 2024 года снизилось более чем в 7 раз. Регистрируются преимущественно легкие и среднетяжелые формы заболевания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем инфекция не распространяется.

До этого в России разработали новый метод для диагностики генетических заболеваний. Технология анализа рисков предрасположенности к наследственным заболеваниям основана на выявлении в геноме человека так называемых субмикроскопических хромосомных перестроек. Речь идет о малозаметных изменениях в структуре ДНК, которые крайне сложно обнаружить традиционными методами.

В июне Роспотребнадзор сообщал о завершении подъема заболеваемости корью в России. Как объяснила глава ведомства Анна Попова, первые случаи заболевания в РФ были завозными из разных стран.

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