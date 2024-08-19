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Россиянам объяснили, как будет применяться новая вакцина от аллергии

360.ru: новая вакцина поможет вылечить перекрестную пыльцевую аллергию

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Минздрав России официально разрешил клинические исследования вакцины от аллергии на пыльцу березы. Разработали ее ученые Института иммунологии ФМБА России. В будущем вакцину будут применять для лечения перекрестной пыльцевой аллергии, рассказала представитель института в беседе с 360.ru.

По словам специалиста, в своей практике она и многие другие врачи не используют аллерговакцины и аллергены, а непосредственно болезнь – поллиноз сезонной аллергии. В этом поможет и новая рекомбинантная аллерговакцина.

«Вот в таком смысле я вижу ее профилактическую значимость», — подчеркнула эксперт.

Напомним, до этого Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили, что доклинические исследования вакцины показали высокую эффективность и безопасность. Во время новых исследований планируется более детально изучить эффективность вакцины, ее безопасность, реактогенность и иммуногенность у пациентов с аллергическим ринитом и повышенной чувствительностью к пыльце березы.

Ранее стало известно, когда в России появится новая вакцина от аллергии на березовую пыльцу.

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