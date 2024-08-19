На Украине сняли постановочные кадры с российскими пленными

ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины) привлек иностранных журналистов на постановочные съемки с якобы российскими военнопленными в госпитале в Сумах. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на анонимный источник.

«Пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе [Курской области] и по областной больнице в Сумах», — сообщил информатор агентства.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

По его данным, в областной больнице в Сумах проходят лечение огромное число украинских военных, однако для съемок постановочного ролика в госпиталь привезли пленных россиян, в том числе гражданских, которых «распределили по койкам и на камеры иностранных журналистов оказывали помощь». Сообщается, что на камеру пленных заставляли благодарить ВСУ за «освобождение» Курской области.

До этого журналисты The Washington Post прибыли в Суджу в сопровождении ВСУ.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее стало известно, что наступление ВСУ под Курском сорвало секретные мирные переговоры РФ и Украины.