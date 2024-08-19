На Сахалине внедорожник с туристами рухнул со скалы

На Сахалине внедорожник с туристами упал со скалы. Об этом написал в Telegram-канале местное издание Sakh.online.

Издание опубликовало видеозапись с места событий.

По данным канала, туристы пытались заехать на гору Крузенштерна, однако во время прохождения Баклана машина упала вниз. Находившиеся внутри люди сообщили, что они еле вылезли из машины. Само транспортное средство в итоге всю ночь пролежало в море. Автор видео отметил, что, вероятно, внедорожник уже не спасти.

Накануне в Москве на МКАД произошло массовое ДТП. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что «КамАЗ» влетает на полной скорости в пробку, задевая несколько автомобилей. Среди них видна машина ЦОДД. О пострадавших не сообщается.

В ведомстве отметили, что в районе ДТП было затруднено движение. Водителям советовали искать пути объезда.

До этого в Санкт-Петербурге мужчина на Chevrolet Captiva выстрелил в подрезавших его автомобилистов. Инцидент засняли на камеру. На видео показано, что водитель дважды выстрелил в соседний автомобиль. В результате его доставили в отделение полиции. Выяснилось, что оружие было настоящим. Сейчас устанавливаются личности двух других участников конфликта.

Ранее в Белоруссии произошло ДТП с участием автобуса международного сообщения.