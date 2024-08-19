Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичам пообещали до плюс 29℃ в понедельник

Гидрометцентр: в Москве ожидается до плюс 29℃ тепла и переменная облачность

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

В понедельник в Москве ожидается переменная облачность, в основном без осадков, при этом температура воздуха может достигать плюс 29℃. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днем в столице температура будет колебаться в пределах плюс 27℃-29℃, а на ночь с понедельника на вторник она может понизиться до плюс 17℃.

Ветер будет юго-западного и южного направлений со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление ожидается на уровне 747 мм рт. ст.

В частности, в Подмосковье в понедельник температура воздуха варьироваться от плюс 24℃ до плюс 29℃. Ночью с понедельника на вторник термометры могут показать снижение до 14℃ выше нуля.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в августе москвичей ждет теплое завершение календарного лета. По ее словам, начало сентября также будет теплым. Синоптик отметила, что в этом году в столице возможно даже раннее бабье лето, поэтому переход из августа в осень будет плавным и приятным.

Ранее на Кубани из-за аномальной жары объявили штормовое предупреждение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами