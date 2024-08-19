Москвичам пообещали до плюс 29℃ в понедельник

В понедельник в Москве ожидается переменная облачность, в основном без осадков, при этом температура воздуха может достигать плюс 29℃. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днем в столице температура будет колебаться в пределах плюс 27℃-29℃, а на ночь с понедельника на вторник она может понизиться до плюс 17℃.

Ветер будет юго-западного и южного направлений со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление ожидается на уровне 747 мм рт. ст.

В частности, в Подмосковье в понедельник температура воздуха варьироваться от плюс 24℃ до плюс 29℃. Ночью с понедельника на вторник термометры могут показать снижение до 14℃ выше нуля.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в августе москвичей ждет теплое завершение календарного лета. По ее словам, начало сентября также будет теплым. Синоптик отметила, что в этом году в столице возможно даже раннее бабье лето, поэтому переход из августа в осень будет плавным и приятным.

Ранее на Кубани из-за аномальной жары объявили штормовое предупреждение.