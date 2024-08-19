Россия предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва «Севпотоков»

Россия официально выставила Германии претензии по расследованию подрыва «Северных потоков». Об этом заявил директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин, передает РИА Новости.

По словам дипломата, немецкие СМИ муссируют тезис о том, что предполагаемые исполнители терактов в Балтийском море «не связаны с каким-либо государством». Тяпкин подчеркнул, что немецкое следствие также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов. Он обратил внимание, что ФРГ может спустить дело «на тормозах».

Тяпкин отметил, что Россия не намерена мириться с таким положением дел. Уже поставлен вопрос о выполнении ФРГ и другими затронутыми странами своих обязательств, вытекающих из антитеррористических конвенций ООН.

«На этот счет в двустороннем порядке официально предъявлены соответствующие претензии, в том числе и Берлину», — резюмировал он.

До этого данные о причастности Украины к подрыву «Северных потоков» назвали отвлекающим маневром.

Ранее Белый дом отказался комментировать украинский след взрывов «Северных потоков».