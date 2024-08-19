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Журналисты WP прибыли в Суджу в сопровождении ВСУ

Газета WP заявила о приезде в Суджу своих журналистов в сопровождении ВСУ

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t.me/ gubernator_46/Global Look Press

Американская газета Washington Post опубликовала статью, в которой сообщается, что ее журналисты и фотограф прибыли в Суджу вместе с военнослужащими вооруженных сил Украины. Издание отмечает, что его сотрудники пересекли границу Украины и РФ в субботу, 17 августа.

«О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы зафиксировать степень украинского контроля и своими глазами увидеть, в каких условиях живут оставшиеся там российские граждане», — говорится в статье.

Издание отмечает, что его корреспонденты опросили как минимум дюжину мирных жителей Суджи.

До этого итальянская телерадиокомпания RAI отозвала с территории Украины своих журналистов, которые сделали репортаж из Суджи, незаконно перейдя границу. В публикации подчеркивается, что это заявление прозвучало раньше, чем ФСБ России открыла уголовное дело против журналистов за нелегальное пересечение границы страны.

Ранее политолог заявил, что репортажи европейских СМИ из Суджи доказывает участие Запада в конфликте.

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