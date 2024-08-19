Сейсмологи насчитали десятки афтершоков после мощного землетрясения у берегов Камчатки

После мощного землетрясения, произошедшего в воскресенье у восточного побережья Камчатки, зарегистрировано более 30 афтершоков. Об этом »Интерфакс» со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Эпицентры афтершоков находились в том же районе, их магнитуда достигала 5,5. Некоторые из этих подземных толчков были ощутимы в населенных пунктах.

Основное землетрясение произошло на юго-восточном побережье Камчатки в 7:10 по местному времени (22:10 субботы по московскому времени).

По уточненным данным сейсмологов, его магнитуда составила 7,1. Эпицентр находился на расстоянии 118 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 46 км под морским дном.

В некоторых районах Петропавловска толчки ощущались силой до 7 баллов, а также их чувствовали жители Вилючинска и Усть-Камчатского района.

По информации МЧС, пострадавших в результате землетрясения нет, и угроза цунами не объявлялась.

В пресс-службе Росавиации заявили, что сильное землетрясение, которое было зафиксировано на Камчатке 17 августа, не повлияло на авиасообщение.

Ранее сейсмологи предупредили о вероятности нового мощного землетрясения на Камчатке.