Россиянам рассказали о лайфхаках, которые позволят ускорить работу смартфона

Со временем замедляется работа любого телефона, но это не повод его менять, как думают пользователи. Существует несколько эффективных способов, которые ускоряют производительность устройства и продлевают срок его службы. Советами делится техноэксперт сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» Сергей Биржевой.

«Основная причина замедленной работы смартфона — переполненная память. Когда она почти достигает предела, производительность телефона значительно снижается. Чтобы этого избежать, регулярно очищайте кэш, удаляйте ненужные файлы и приложения, которыми не пользуетесь. Это не только освободит дополнительное место, но и ускорит работу системы», — объяснил он.

Производители регулярно выпускают обновления, в которых учтены исправленные ошибки. Это оптимизирует время автономной работы и ускоряет работу гаджета.

«Хотя бы раз в неделю проверяйте настройки и обновляйте используемые приложения. Также старайтесь следить за выходом нового программного обеспечения и сразу устанавливайте его», — рекомендовал эксперт.

По возможности обходитесь без различной анимации при запуске приложений и системных виджетов. Они упрощают жизнь пользователей и делают интерфейс более плавным, но в то же время «тормозят» работу устройства.

«Когда виджеты постоянно висят в памяти, а живые обои крутятся на каждой странице, — это отнимает большие ресурсы системы и негативно влияет на автономность работы. Лучше включить режим разработчика, чтобы повысить скорость отклика системы», — пояснил специалист.

Желательно периодически проверять приложения и удалять те, которые не используются. Это освободит место не только в постоянной, но и в оперативной памяти. Также производители приложений предлагают несколько вариантов программного продукта. Они могут немного отличаться функционалом, зато имеют облегченные версии, которые занимают меньше места в телефоне.

«Многие приложения работают в фоновом режиме, даже когда вы их не используете. Это также замедляет работу смартфона. Отключите автоматическое обновление и синхронизацию данных, которые не нужны вам постоянно. Это снизит нагрузку на процессор и оперативную память», — отметил эксперт.

Перезапуск смартфона — еще один способ, который решает проблемы с производительностью. Перезагрузка очищает кэш и завершает фоновые процессы, которые могут «тормозить» устройство.

«Сбросьте телефон до заводских настроек. Это кардинальные меры — приложения и данные удаляются автоматически. Телефон становится практически пустым, поэтому важно заранее сделать резервную копию», — предупредил Биржевой.

Если вы заметили, что устройство стало работать медленнее, а батарея быстро разряжается — возможно пора ее заменить. Также состояние аккумулятора можно проверить в настройках. Если показатель — ниже 79%, значит его производительность значительно ухудшилась.

«Регулярная оптимизация смартфона помогает продлить его срок службы и сохранить продуктивность на высоком уровне. Используйте простые и эффективные меры, которые позволят избежать ненужных расходов на покупку нового устройства», — резюмировал специалист.

Ранее россиян предупредили, чем и для кого опасно незаконное подключение к чужому Wi-Fi.