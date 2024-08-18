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Названо число жителей Курской области, покинувших регион за сутки

Более 370 жителей покинули приграничные районы Курской области за сутки

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Илья Питалев/РИА Новости

Более 370 человек покинули приграничные районы Курской области за сутки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство региона.

«За сутки приграничные районы Курской области покинули 372 человека», – говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в 174 центрах временного размещения, созданных в 24 областях России, нашли укрытие свыше 11 тысяч человек, среди которых 3 тысячи 310 детей. В Курской области к настоящему времени размещено более 6,5 тысячи жителей, включая 1385 детей.

Всего в Курской области дежурят 115 бригад скорой медицинской помощи, из которых 84 бригады работают в приграничных зонах. Для поддержки курских врачей были привлечены 454 специалиста из других регионов страны.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что не принимает участия в помощи эвакуированным из Курской области, но в курсе ситуации.

До этого для жителей Курской области дополнительно запустили поезда «Ласточка», чтобы обеспечить возможность выехать из региона. Проблем с билетами нет, заверил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Ранее Зеленский назвал цель рейда ВСУ в Курскую область.

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