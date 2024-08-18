Названо число жителей Курской области, покинувших регион за сутки

Более 370 человек покинули приграничные районы Курской области за сутки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство региона.

«За сутки приграничные районы Курской области покинули 372 человека», – говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в 174 центрах временного размещения, созданных в 24 областях России, нашли укрытие свыше 11 тысяч человек, среди которых 3 тысячи 310 детей. В Курской области к настоящему времени размещено более 6,5 тысячи жителей, включая 1385 детей.

Всего в Курской области дежурят 115 бригад скорой медицинской помощи, из которых 84 бригады работают в приграничных зонах. Для поддержки курских врачей были привлечены 454 специалиста из других регионов страны.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что не принимает участия в помощи эвакуированным из Курской области, но в курсе ситуации.

До этого для жителей Курской области дополнительно запустили поезда «Ласточка», чтобы обеспечить возможность выехать из региона. Проблем с билетами нет, заверил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Ранее Зеленский назвал цель рейда ВСУ в Курскую область.