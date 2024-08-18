В Тель-Авиве произошел взрыв

На улице в Тель-Авиве прогремел взрыв. Об этом сообщает издание Times of Israel.

По версии правоохранительных органов, случившееся могло быть террористическим актом. Взрыв произошел в грузовом автомобиле. Возможно, взрывное устройство сработало преждевременно.

Израильская полиция приступила к расследованию. Кроме нее в расследовании участвует Служба общей безопасности Шин-Бет (Шабак).

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал очень сложными переговоры, которые ведет страна с целью освобождения заложников из плена палестинского радикального движения ХАМАС.

16 августа посол России в Иордании Глеб Десятников заявил, что страны Ближнего Востока осознают, что регион не выдержит крупномасштабной войны, и это понимание сдерживает стороны конфликта от резких действий.

Ранее в США заявили, что Израиль никогда не уничтожит ХАМАС.