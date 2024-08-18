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В СИЗО в Ростове-на-Дону сработала пожарная сигнализация

МЧС: пожарная сигнализация сработала в СИЗО №1 Ростова-на-Дону

В главном управлении МЧС по Ростовской области заявили, что пожарная  сигнализация сработала в СИЗО №1 Ростова-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что по прибытии пожарных было установлено, что произошло короткое замыкание электрощитовой без последующего горения в административном здании.

По данным Telegram-канала «Новости Ростова», у СИЗО-1 стоит «десяток пожарных машин».

Telegram-канал «Это Ростов» подчеркнул, что в 21:50 мск спецслужбы разъехались.

16 июня шесть заключенных, сбежавших из камер, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО в Ростовской области. Они требовали машину и освобождения. Силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой пятеро террористов были ликвидированы. Уточняется, что сотрудники ростовского СИЗО освобождены, они не пострадали.

4 июля Генеральная прокуратура России внесла представление директору ФСИН Аркадию Гостеву в связи с ростом числа побегов осужденных из колоний-поселений.

Также стали известны подробности побега — арестанты, отогнув изнутри камеры решетку, перепилили прутья решетки, установленной снаружи окна. Через отверстие в окне они покинули камеру, при себе у них были ножи.

Ранее были уволены четыре сотрудника СИЗО Ростова-на-Дону.

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