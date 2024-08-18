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Губернатор Белгородской области предупредил жителей одного из сел об опасности

Гладков: оставшиеся в селе Новопетровка подвергают свою жизнь опасности

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что люди, оставшиеся в закрытом для въезда селе Новопетровка, подвергают свою жизнь опасности. Об этом сообщает «Россия 24».

По его словам, сегодня в ночь из села должны быть вывезены последние жители, которые там еще остаются. Он подчеркнул, что по докладам главы округа, совета безопасности и командира батальона самообороны, в текущий момент находится в населенном пункте невозможно.

Гладков подчеркнул, что въезд в Новопетровку в дневное время небезопасен.

До этого Гладков заявил, что с 19 августа в Белгородской области закрывается въезд в ряд населенных пунктов.

По словам чиновника, речь идет о селе Новостроевка-Вторая и поселках Совхозный, Доброполье и Казачок, расположенных в Грайворонском округе. Также вводится запрет на въезд в село Новопетровка в Валуйском округе. Как заявил Гладков, жителей этих населенных пунктов отселят, им помогут вывезти имущество.

15 августа в Белгородской области объявили режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, кто проконтролирует усиление мер защиты Белгородской области.

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