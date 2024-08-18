Глава Союза староверов заявил, что папа Римский против запрета УПЦ

Папа Римский Франциск выступает против запрета канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с понтификом.

«Папа выступает категорически против запрета УПЦ на территории Украины, считая в противном случае это актом религиозного гонения и насилия», – заявил Севастьянов.

16 августа Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) поддержал законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В МИД РФ призвали осудить гонение Киевом УПЦ.

С конца 2022 года на руководство УПЦ осуществляется систематическое давление со стороны украинских властей, происходит рейдерский захват храмов, а ряд священнослужителей столкнулись с уголовными обвинениями. При этом руководство УПЦ продолжает заявлять о поддержке Киева и ВСУ.

Ранее на Украине объяснили механизм закрытия связанных с РПЦ церквей.