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Глава Союза староверов заявил, что папа Римский против запрета УПЦ

Глава Союза староверов Севастьянов заявил, что папа Римский против запрета УПЦ

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Папа Римский Франциск выступает против запрета канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с понтификом.

«Папа выступает категорически против запрета УПЦ на территории Украины, считая в противном случае это актом религиозного гонения и насилия», – заявил Севастьянов.

16 августа Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) поддержал законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В МИД РФ призвали осудить гонение Киевом УПЦ.

С конца 2022 года на руководство УПЦ осуществляется систематическое давление со стороны украинских властей, происходит рейдерский захват храмов, а ряд священнослужителей столкнулись с уголовными обвинениями. При этом руководство УПЦ продолжает заявлять о поддержке Киева и ВСУ.

Ранее на Украине объяснили механизм закрытия связанных с РПЦ церквей.

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