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В Москве пенсионерка вызвала врачей из-за неработающего YouTube

Пенсионерка из Москвы не смогла загрузить YouTube и вызвала скорую помощь

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Пенсионерка из Москвы вызвала скорую помощь, так как не смогла открыть видеохостинг YouTube. Об этом сообщается в Telegram-канале «Лента дня».

В материале отмечается, что к врачам обратилась 76-летняя женщина. По телефону она пожаловалась на «нарушение сознания», после чего к ней домой прибыла бригада скорой помощи.

Однако медики застали пенсионерку в нормальном состоянии. В ходе беседы жительница российской столицы объяснила врачам, что не смогла включить аудиокнигу на YouTube. По словам женщины, она слушает их, чтобы заснуть.

«Фельдшер быстро «вылечил» бессонницу — он установил пенсионерке VPN и пожелал доброго здоровья», — говорится в публикации.

15 августа российский видеохостинг Rutube запустил функцию быстрого переноса контента с YouTube. Благодаря этому у пользователей платформы появилась возможность за раз загружать до 2 000 роликов, которые изначально были опубликованы на зарубежном ресурсе.

В пресс-службе Rutube пояснили, что при импорте видео авторам не придется дублировать их вручную. Теперь для этого достаточно «нажать одну кнопку».

Ранее россиян предупредили о появлении у мошенников новой схемы, связанной с «ускорением» работы YouTube.

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